«Она в очень хороших кондициях»: Туктамышева может стать лидером российской сборной

Елизавета Туктамышева в онлайн-общении со своими подписчиками сказала, что не намерена завершать профессиональную карьеру в 25 лет.

Тем более возрастной ценз на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в июне планируют поднять. А эксперты оценивают ее спортивные данные очень высоко.

«Она сейчас находится в очень хороших для себя физических и технических кондициях», — сказал «Газете.Ru» ее тренер Алексей Мишин.

Сейчас, несмотря на сложную общеполитическую обстановку и неудачу Камилы Валиевой, которая подорвала общее настроение фигуристов, Елизавета Туктамышева продолжает упорные тренировки.

Фигуристка Катарина Гербольдт уверена, что Елизавета может стать лидером сборной России. И, если возрастной ценз все-таки поднимут, она получит мотивацию и сможет выполнять четвертной аксель, как и Камила Валиева.

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