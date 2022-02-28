Мимиметр сломался: Саша Задойнов показал новорожденную дочку в ее кроватке

Бывший участник «Дома-2» Александр Задойнов души не чает в своей новорожденной дочери, которую ему подарила жена Ксения Задойнова.

Молодой папочка поделился в микроблоге невероятно милым кадром, на котором запечатлел крошку в ее кроватке.

Крошка одета в белый костюмчик, в сливочно-бежевых тонах оформлена и кроватка девочки.

«Мы с женой во время беременности спорили: «Нужна ли кровать для дочери?» Советов было масса. То, что ребенок после рождения будет спать в нашей кровати, так как кормилица под бочком и кормить удобней, — так оно и есть, но как же быть в дневной сон? Было решено — заказать дочери свою кроватку, чтоб с рождения привыкала к своему месту», — написал под фото Александр Задойнов.

Напомним, дочка Александра и Ксении Задойновых появилась на свет 8 февраля. Она стала первым ребенком для Ксении, и третьим — для Саши.

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