Дочка почти переросла отца: Григорий Лепс запечатлелся с подросшими детьми на отдыхе

Григорий Лепс является известным певцом. Он большую часть жизни выступает на сцене и является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства.

Еще недавно его брак с Анной Шаплыковой многие считали одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Но в 2021 году артист объявил о разводе после 20 лет совместной жизни. Теперь ему приписывают романы со многими именитыми красавицами.

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Однако 28 февраля Лепс решил поделиться новыми кадрами. Он уехал отдыхать, но не один, а с детьми. У него есть 20-летняя дочка Ева, 14-летняя Николь и сын Иван, которому 11 лет.

От первого брака у него также есть взрослая дочка Инга. Однако отдыхает певец только с младшими наследниками. Он предстал на кадрах с ними среди пальм у виллы с бассейном. Григорий решил не уточнять, в какой стране проводит время. Но поклонники решили, что он находится в Калифорнии.

Они восхитились тем, как выглядит артист. Многие отметили, что в 59 лет он еще может дать фору более молодым коллегам. Другие восхитились его детьми. Николь почти переросла отца и похвасталась длинными ногами.

«Счастливый папа! Дети рядом, что еще нужно для счастья!», «Хорошего отдыха», «Крутые. Рада, что у вас все хорошо», «Кайф. Классного отдыха!», «Какие классные», «Дочка скоро станет выше папы», «Как они на вас похожи», «У Николь идеальные ноги», «Какие красивые детки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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