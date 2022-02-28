У Жанны — сынишка Платон, у Натальи — девочка: беременная сестра Фриске подарит своим родителям малютку-внучку

Родители ныне покойной певицы, экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске долгие годы не видят, как растет их единственный внук Платон. Мальчик живет с отцом телеведущим Дмитрием Шепелевым и его новой семьей. Гражданский муж Жанны Фриске строит отношения с Екатериной Тулуповой. У них есть общий сын Тихон. Также у нынешней избранницы шоумена подрастает дочка Лада. По словам Дмитрия, их с Тулуповой старшие дети не горели желанием нянчиться с малышом Тихоном. Да и вообще к идее появления младшего братика Платон и Лада отнеслись без энтузиазма.

Еще до того, как Жанны Фриске не стало, ее сынишка Платон рос, окруженный заботой и любовью бабушки и дедушки. Однако сейчас своего внука родители покойной певицы не видят.

У родителей Фриске появился еще один шанс испытать радость от появления в доме малыша. Первенца ждет их младшая дочка Наталья. Она уже рассекретила пол ребенка. Сестра Жанны Фриске подарит своим родителям малютку-внучку. У нее будет девочка. А вот имя малышки Наталья пока держит в секрете. По ее словам, она хотела бы подарить дочурке еще и братика или сестричку.

«Я хочу много детей… Очень долго готовилась к этому, сдавала кучу анализов. Потом настроила себя на то, что все будет хорошо. Так и получилось. Чуть набрала в весе», — призналась Фриске в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ.

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