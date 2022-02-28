Бородина похвасталась роскошной жизнью в Дубае и получила в ответ волну негодования

Подписчики ведущей считают, что Ксении Бородиной нужно быть скромнее.

Ксения Бородина на фоне сложной ситуации в стране улетела с дочками и мамой в Дубай. Оттуда ведущая не удержалась — похвасталась красивыми видами вокруг и роскошью, которую она себе может позволить в это время.

Отель располагается в красивом месте на побережье Персидского залива, радует панорамными бассейнами, переходящими в линию моря.

Реакция подписчиков Бородиной не заставила себя ждать — ее директ засыпали гневными сообщениями о том, что сейчас не время для этого.

«На пляже ни одного свободного места. Отель заполнен людьми, но именно мне и моей семье надо было остаться дома по мнению некоторых моих подписчиков», — ответила им Бородина.

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