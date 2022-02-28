Мэтт Ривз начал работать над второй частью «Бэтмена»

Американский режиссер уже связался со студией Warner Bros., которая помогала в создании первой части фильма.

Во время премьеры киноленты с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц «Бэтмен» ее режиссер Мэтт Ривз заявил о создании второй части истории про Брюса Уэйна.

Ривз отметил на эксклюзивном показе в Лондоне, что уже начал обсуждать свои идеи о новой картине со студией Warner Bros.



Режиссер также работает над проектом для сервиса HBO Max. Проект будет посвящен героям из комиксов DC.



«Мы делаем шоу Penguin с Колином (Фарреллом. — Прим. ред.). Оно будет очень крутым. Мы также работаем над некоторыми другими проектами», — рассказал вдобавок режиссер в Comingsoon.net.

Отметим, что в России премьера «Бэтмена» состоится 2 марта 2022 года.

Напомним, ранее исполнитель главной роли в фильме Мэтта Ривза рассказал, какой Супермен может появиться в новых фильмах о Бэтмене. Роберт Паттинсон приоткрыл завесу тайны и поделился подробностями следующих проектов американского режиссера.

Актер не исключает варианта, что это будет персонаж без всяких суперспособностей.

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