Алла спросонья, но реснички подкрасила: Пугачева заглянула на кухню, а там двойняшки едят пончики перед школой

Примадонна не смогла пропустить завтрак с двойняшками Гарри и Лизой.

Обычно Алла Пугачева кормит двойняшек на завтрак блюдами, которые принято подавать к столу и в самых простых семьях. К примеру, Лиза любит гречку, шоколадные подушечки с молоком, а Гарри — хлопья с медом, бутерброды с сыром и колбасой.

Любимый деликатес дочки Примадонны — красная икра с овсянкой. Иногда певица балует двойняшек сладостями. Так, Алла заглянула на кухню, а там ее детишки с аппетитом лакомились пончиками и круассанами в шоколаде.

Двойняшки Гарри и Лиза успели собрать портфели и переодеться к школе. А их именитая мама только спустилась из спальни. Спросонья Алла успела подкрасить реснички тушью, а губы — нюдовой помадой. К тому же, Примадонна покрасовалась в парике с вьющимися локонами.

Двойняшек Гарри и Лизу в школу обычно отвозит личный водитель. Сама Примадонна редко покидает замок, да еще и ранним утром. Ну а шоумен Максим Галкин часто пропадает на съемках. Он всегда не может проводить малышей на занятия. Зато шоумен встречает двойняшек из гимназии.

Сама Примадонна сладости старается не есть: устоять певица не может перед пирожками с корицей, яблоками и изюмом, которые печет ее сынишка Гарри.

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