«Спиногрызы атакуют!»: Галкин на кухне вжался в стул, а двойняшки пытались его защекотать

Шоумен Максим Галкин в своем микроблоге поделился памятными утренними кадрами, показав двойняшек Гарри и Лизу в форме гимназистов. Оператором этой домашней постановки выступила Примадонна.

Муж певицы буквально вжался в стул, пока детишки пытались его защекотать. Галкин в халатике спросонья только-только спустился к завтраку, а на кухне его уже поджидали двойняшки. Лиза и Гарри успели перекусить и облачиться в форму гимназистов. Алла Пугачева от «налета» детей спаслась, всю свою энергию они потратили на шоумена.

«Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаем каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) — собираем, провожаем!! Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут. Оператор — Аллуся», — уточнил шоумен.

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