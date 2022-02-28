И кокетливый смех Аллуси: Пугачева в молочном жакете в четыре руки сыграла с малюткой Лизой на фортепиано

Примадонна показала, как она с детьми — двойняшками Гарри и Лизой, проводит досуг в замке в деревне Грязь.

В одном из своих интервью шоумен Максим Галкин признался, что такой ответственной мамы как его жена, нужно еще поискать. Алла Пугачева, к примеру, запрещает ему повышать голос на двойняшек Гарри и Лизу. Именно поэтому, как говорит шоумен, их дети растут такими счастливыми. Перед ними никто и никогда не выяснял отношений. Дети певицы ни разу не видели, что их родители ссорились или спорили. Такой подход в воспитании малышей шоумену Максиму Галкину очень приятен.

Пугачева, кстати, знает, как с пользой провести досуг с детьми в подмосковном замке в деревне Грязь. Если погода для прогулок не располагает, все книги прочитаны, уроки выучены, а по телевизору нет интересных познавательных программ, певица может устроить музыкальный вечер. Так, Алла в молочном домашнем жакетике в четыре руки сыграла с дочкой на фортепиано. Правда, Лиза немного сбивалась с ритма, малость фальшивя. Но это Примадонну только развеселило, в зале был слышен задорный кокетливый смех певицы.

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