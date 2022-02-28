Редкие кадры из деревенской глуши: Галкин закружил дочку в танго, а Лиза едва не села на пол

Шоумен Максим Галкин не раз заслуживал похвалу от музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Муж певицы Валерии восхищался талантливым комедиантом, который активно гастролирует со своими программами, ведет кучу передач на ТВ и успевает, ко всему прочему, уделить внимание детям — восьмилетним двойняшкам Гарри и Лизе. Пригожин даже называл Максима фантастическим отцом.

Бывая дома, шоумен старается каждую минутку проводить с семьей: то он собирает конструктор с сыном Гарри, то готовит с детьми тайком от Аллы Пугачевой пиццу с ветчиной, то устраивает с Лизой танцы.

Так, Максим показал, как они с дочуркой выучили танго. Малышка в какой-то момент едва не села на пол, сложную поддержку спас ее отец. Ну а сама Лиза была в полном восторге, она от души смеялась и веселилась, кружась в танце словно маленькая балерина.

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