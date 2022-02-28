Теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира

Российский теннисист, 26-летний Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира.

На вершине рейтинга АTP российский теннисист оказался впервые за последние двадцать лет. Даниил Медведев обошел представителя Сербии Новака Джоковича и набрал 8615 очков.

Джокович опустился на вторую строчку с 8465 очками после проигрыша в четвертьфинале турнира в Дубае, где соперником серба был 123-я ракетка мира Иржи Веселы.

Как отмечают некоторые издания, россиянин Даниил Медведев стал еще и самым высоким лидером рейтинга АTP в истории. Рост 26-летнего теннисиста составляет 198 сантиметров.

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