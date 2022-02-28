«Нужны 12 миллионов»: Волочкова озвучила настоящую причину разрыва отношений с Кузнецовым

Как отметила танцовщица, как только речь зашла о деньгах, так она сразу поняла, что ее используют.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что настоящей причиной расставания с руководителем банного комплекса Сергеем Кузнецовым стали деньги.

«Сереже, помимо пиара, были нужны еще 12 миллионов рублей с меня, потому что он предложил мне их вложить в строительство фитнес-центра». Анастасия Волочкова

По словам Волочковой, как только она услышала о деньгах, так сразу поняла, что ее используют. Как заметила танцовщица, в ее жизни был только один альфонс — отец ее дочери Ариадны бизнесмен Игорь Вдовин.

Кроме того, Кузнецов, когда танцовщица предложила ему встретиться и поговорить, не нашел тысячи рублей, чтобы доехать до нее в Новую Ригу из Одинцово. При этом сама она потратила 300 тысяч рублей на их совместный отдых на Мальдивах, сообщает «Собеседник».

Напомним, что сейчас Анастасия Волочкова счастлива уже с новым возлюбленным. Дмитрий Корнеев младше ее на 20 лет.

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