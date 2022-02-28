Брат, пыхтя, тащит два портфеля, а Лиза — руки в боки: Галкин подловил двойняшек у гимназии

Обычно детей Аллы Пугачевой — двойняшек Гарри и Лизу в элитную подмосковную гимназию отвозит личный водитель. Ну и потом забирает с уроков. Однако в виде исключения за детьми как-то в школу приехал шоумен Максим Галкин. Он подловил, как Гарик, тяжело пыхтя, тащил два портфеля, а его сестренка Лиза шла, красуясь, уперев руки в боки. Дочка Примадонны, словно принцесса, придерживала полы люксовой цветочной дубленки от именитого дизайнера Игоря Гуляева. Свой тяжелый портфель с учебниками и тетрадками Лиза доверила брату.

«Ой, Лиза красотка моя, а ты иди-иди», — восхищался дочкой шоумен, поторапливая Гарика. «Вот так ходят дети в современной школе, с таким количеством сумок», — пошутил Максим, подловив, как его сынишка, пыхтя, тащит два портфеля и за себя, и за сестричку. «Гарри, что там?» — спросил у сына шоумен. «Все там!» — с юмором ответил Гарри. «Смотри, не навернись», — попросил своего мальчугана Галкин.

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