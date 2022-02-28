Смех и визг на всю деревню: Пугачева выпроводила мужа и детей с ледянками на горку

Шоумен Максим Галкин большой любитель активного отдыха. Ну и двойняшки Гарри и Лиза от него не отстают.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился кадрами семейного досуга. Вместе с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой он порезвился на горке. За спиной у них виднелся роскошный замок, ну а впереди — заснеженный склон. Смех и визг расшалившихся детей в компании с Максимом раздавались по всей деревне. Муж Примадонны, усевшись на ледянку, не смог сдержать вопля, прокатившись по горочке с ветерком. Алла Пугачева, к слову, к веселью не присоединилась. Она выпроводила семейство подышать свежим воздухом, а сама насладилась покоем и тишиной, оставшись в замке.

Максим Галкин большой любитель такого активного отдыха. Ну и двойняшки Гарри и Лиза от него не отстают. У дочки Примадонны шапочка съехала набекрень, щечки порозовели, а на горку она поднималась тяжело пыхтя и волоча за собой ледянку. И все равно двойняшки были в восторге от зимних забав.

«Я что-то устал! А ты не устала?» — спросил у дочки Максим, утопая в снегу. «А я не устала, я же ребенок», — рассмешила своей простотой и находчивостью Лиза, после чего снова села на ледянку и скатилась по заснеженному склону.

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