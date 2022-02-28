Без флага и гимна: FIFA ввела ограничения для России из-за спецоперации на Украине

Иностранные команды не будут приезжать на матчи в РФ, пока ситуация не улучшится.

27 февраля Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала заявление по ситуации на Украине. Организация призвала стороны как можно скорее сесть за стол переговоров и ввела несколько санкций в отношении России. Последние были применены согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Так на территории России не будут проводиться международные соревнования, а домашние матчи должны организовываться «на нейтральной территории» и без зрителей. Также наши команды будут представлять не Россию, а Футбольный союз России (РФС), им запрещено использовать флаг и гимн своей страны. Все, как на Олимпийских играх после допинг-скандала.

FIFA заявила, что эти ограничения вводятся на неопределенный срок — до отмены. В случае, если «ситуация быстро не улучшится», федерация готова ввести и другие санкции, а также отстранять целые команды от участия в международных турнирах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.