«Долго страдал»: названа причина смерти актера Соколова

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Соколов умер в возрасте 77 лет 27 февраля. Незадолго до смерти он подхватил коронавирус, который ослабил подорванный хроническими болезнями организм. Об этом рассказала заслуженная артистка России Нелли Попова.

«Он в последнее время жил в больнице. Я знаю, что у него отказали руки, ноги. В общем, у него были сиделки, которые за ним ухаживали. Мне сказали в театре, что ко всему прочему еще и CoViD. Он действительно долго страдал, но тем не менее никогда не терял чувство юмора», — цитирует Попову «Пятый канал».

Добавим, что о дате и месте прощания с Борисом Соколовым пока не сообщается.

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