Харатьян рассказал, как Михалков негативно высказывался о Высоцком сразу после похорон артиста

По словам актера, режиссер никогда не звал барда сыграть в своих картинах.

Актер Дмитрий Харатьян рассказал, как в 1980 году сразу после похорон барда и актера Владимира Высоцкого режиссер Никита Михалков нелестно отозвался о покойном.

В день похорон Владимира Высоцкого Дмитрий Харатьян как раз приехал на пробы к Никите Михалкову. Режиссер в тот день с актрисой Нонной Мордюковой вернулся с поминок. Они сели пить чай с сушками.

«И вдруг слышу, как Никита Сергеевич говорит: «А мне Высоцкий не интересен как артист — я бы никогда его не снимал. Вот песни и стихи у него хорошие!» И Нонна ему поддакивала. Она же его обожала. В рот ему смотрела. Такие слова в день похорон для меня прозвучали несколько кощунственно». Дмитрий Харатьян

Напомним, что Владимир Высоцкий сыграл сразу в нескольких отечественных культовых картинах. Пожалуй, самый известный фильм с его участием «Место встречи изменить нельзя», сообщает 7days.ru.

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