Харатьян вспомнил, как Дружинина приказала «раздеться до исподнего» на съемках «Гардемаринов»

Актер Дмитрий Харатьян вспомнил, как режиссер картины «Гардемарины 1787. Мир» Светлана Дружинина заставила сразу нескольких актеров, в том числе и его, полностью раздеться ради съемок сцены в болоте.

«В одной из сцен шли по болоту по горло в жиже. Наша дорогая Светлана Сергеевна приказала, мы обувь сняли, разделись до исподнего, залезли в болото и пошли». Дмитрий Харатьян

Как отметил Дмитрий Харатьян, в болоте было много пиявок. У актера Андрея Лаптева, который по сюжету играл сына Харатьяна, вообще после таких приключений пятки сгорели, сообщает 7days.ru.

Напомним, что Дмитрий Харатьян — один из любимых актеров Светланы Дружининой. Он сыграл во всех картинах про «Гардемаринов».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.