«Я не хочу за это оправдываться»: Ксения Бородина показала, куда уехала из России

Накануне Ксения Бородина сообщила о том, что уезжает из России. Телезвезда показала кадры из аэропорта в своем инстаграме. Поклонники гадали, куда могла отправиться Ксения с дочками Марусей и Теоной, с учетом того, что европейское небо для россиян закрыто.

Оказалось, что Бородина прилетела в Дубай. Снимками города она поделилась в своем инстаграме. Как долго телеведущая будет находиться на курорте, неизвестно.

«Я не хочу за это оправдываться, поездка была запланирована заранее», — сказала Бородина.

Напомним, ранее Бородина заявила, что не будет обсуждать в своем инстаграме политическую ситуацию в мире.

Тем временем, бывшего мужа Ксении и отца ее дочери Теоны — Курбана Омарова, который в эти дни отдыхает в Италии с новой возлюбленной, задержала полиция в Риме.

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