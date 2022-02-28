«Не давала поводов»: Ольга Орлова рассказала об отношениях с мужем-бизнесменом

В сентябре прошлого года телеведущая Ольга Орлова объявила о том, что вышла замуж. Звезда показала своим фанатам избранника, бизнесмена по имени Валерий и рассказала, что они заняты строительством семейного гнездышка.

Накануне Орлова призналась, что в отношениях с Валерием у них полная идиллия.

«Я не знаю, ревнивый ли у меня муж. Я никогда не давала поводов. А вообще, он у меня золотой и очень понимающий. Мой муж адекватный и уверенный в себе и во мне человек. Я могу обняться и с коллегами, и с друзьями, но в этом не будет никакого сексуального подтекста», — рассказала Орлова в своем инстаграме.

Добавим, что с Валерием Ольга встречалась последних два года, но тщательно скрывала свои отношения от посторонних глаз.

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