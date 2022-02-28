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«Как назову – пока секрет»: сестра Жанны Фриске озвучила пол своего будущего ребенка

Наталья Фриске весной впервые станет мамой.

«Как назову – пока секрет»: сестра Жанны Фриске озвучила пол своего будущего ребенка
Наталья Фриске. Фото: Globallookpress.com

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвала пол своего будущего ребенка.

Наталья Фриске
Наталья Фриске. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Колясочка у нас осталась от Платоши, сына Жанны. Ему в апреле будет девять лет. Жанна ведь хотела много детей, поэтому оставила коляску. Она бежевого цвета».

Наталья Фриске

По словам Натальи Фриске, она загадывает прежде всего для себя здорового ребенка.

«Уже знаю пол. У меня будет девочка. Но не Жанна ее назову. Как? Пока секрет. Отец ребенка — белорус. Это у нас семейный подряд», — заявила Наталья Фриске.

Напомним, что Наталья Фриске станет мамой весной нынешнего года. С отцом будущего ребенка она рассталась.

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