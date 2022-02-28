«Как назову – пока секрет»: сестра Жанны Фриске озвучила пол своего будущего ребенка

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвала пол своего будущего ребенка.
«Колясочка у нас осталась от Платоши, сына Жанны. Ему в апреле будет девять лет. Жанна ведь хотела много детей, поэтому оставила коляску. Она бежевого цвета».
По словам Натальи Фриске, она загадывает прежде всего для себя здорового ребенка.
«Уже знаю пол. У меня будет девочка. Но не Жанна ее назову. Как? Пока секрет. Отец ребенка — белорус. Это у нас семейный подряд», — заявила Наталья Фриске.
Напомним, что Наталья Фриске станет мамой весной нынешнего года. С отцом будущего ребенка она рассталась.
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