«Он не мой человек»: Наталья Фриске объяснила, почему рассталась с отцом своего будущего ребенка

Как отметила сестра певицы, она не боится растить ребенка одна.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своей беременности. Скоро она станет мамой.

«Ребенок должен появиться на свет в апреле. Чувствую я себя сейчас хорошо. Первые 12 недель я себя берегла, а потом расходилась. Никакого токсикоза нет. Правда, лук не могу есть и мясо. Но вот сейчас врачи говорят, что организму необходимо железо». Наталья Фриске

По словам Натальи Фриске, она решилась на процедуру ЭКО.

«Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни. Уходить было не страшно», — заметила Наталья Фриске.

Напомним, что Наталья Фриске не так давно рассталась с отцом своего будущего ребенка. Она уже не раз отмечала, что будет воспитывать его одна.

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