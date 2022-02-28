Новости шоу-бизнеса: Бородина улетела из России, Бузова попросила о помощи, внешность принца Джорджа удивила британцев

Об этих и других новостях 27 февраля – в обзоре Teleprogramma.pro.

Пока ЕС закрывает небо для российских самолетов, Ксения Бородина вместе с дочками решила уехать из страны. Ольга Бузова тем временем попросила о помощи, а дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного рассекретили их возобновившиеся отношения. Главные новости из мира звезд, которые случились 27 февраля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Ксения Бородина улетела из России

Накануне Ксения Бородина оттачивала свое мастерство фигурного катания на льду, чтобы принять участие в гала-концерте «Ледникового периода», который будет посвящен Татьяне Тарасовой. А после решила улететь из страны.

Вместе с дочками Машей и Теоной звезда отправилась в Дубай. Кадры из аэропорта появились в ее инстаграме. Сколько времени там проведет телеведущая с наследницами — она не сообщила.

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Ольга Бузова попросила о помощи

В эти дни Ольга Бузова находится в Африке, где работает над проектом ТНТ «Звезды в Африке». Первый выпуск шоу состоялся 27 февраля, а Бузова тем временем попросила своих фанатов быть добрее в нынешней ситуации.

«Я сейчас несколько дней, как и, наверное, все вы, слежу за тем, что происходит во всех социальных сетях… Как люди оскорбляют друг друга. Пожалуйста, не селите в ваших сердцах ненависть, мне кажется, мы и половины не знаем того, что происходит на самом деле. Давайте помогать и поддерживать друг друга. Этим миром должна править только любовь. Я еще верю», — сказала Ольга Бузова.

Умер Борис Соколов

26 февраля умер народный артист России Борис Соколов. О причинах смерти, месте и времени прощания пока не сообщается.

Соколов стал известен благодаря ролям в фильмах «Синдикат-2», «А был ли Каротин» и сериалах «Мужчины не плачут», «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Белая гвардия».

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Дети Прилучного и Муцениеце выдали важную информацию

В Сети считают, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный снова вместе. Догадки фолловеров подтвердились и накануне. Все дело в том, что Агата показала в своем инстаграме, как звездные наследники впечатлены роботом, который делает мороженое. При этом, Тимофей и Мия решили спросить у папы, можно ли им попробовать такой десерт.

«Пойду спрошу у папы, можно ли мне мороженое», — сказал Тимофей. «Тим, и спроси, мне можно тоже?» — подхватила Мия.

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Внешность принца Джорджа удивила британцев

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма — восьмилетний принц Джордж — больше полугода не появлялся на публике. А накануне он с родителями побывал на стадионе Твикенхэм, где состоялся матч по регби между сборными Англии и Уэльса. Игра прошла в рамках ежегодного турнира — Кубка шести наций.

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Престолонаследник настолько изменился, что британцы его буквально не узнали. Мальчик очень повзрослел.

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