«Похорошела»: Меган Маркл в асимметричном платье лазурного оттенка вышла в свет впервые за долгое время

На днях поклонники герцогов Сассекских стали бить тревогу — Меган Маркл не появлялась на публике более трех месяцев. Кажется, что их мольбы были услышаны. Накануне герцоги Сассекские вышли в свет, получив очередную награду.

На церемонии вручения NAACP Image Awards пара удостоилась престижной Президентской премии за особые достижения. Речь идет о деятельности благотворительного фонда Archewell и активной общественной позиции.

На сцене Меган и Гарри появились вместе. Герцогиня блистала с асимметричном платье лазурного оттенка. Легкие локоны и макияж в естественных тонах не оставил равнодушными фанатов экс-актрисы.

«Как похорошела! Красивые! Меган стала выглядеть лучше», — писали пользователи Сети.

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