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«Ошарашил зрителя»: Голубкина высказалась о новом режиссере Театра Российской армии

Эмир Кустурица возглавил театр совсем недавно.

«Ошарашил зрителя»: Голубкина высказалась о новом режиссере Театра Российской армии
Лариса Голубкина. Фото: Global Look Press

Сербский режиссер Эмир Кустурица теперь будет работать с репертуаром и актерами театра Российской Армии. Встречу с труппой он пока не успел провести, но артисты уже с нетерпением ждут, какие новшества произойдут вместе с новым наставником.

Лариса Голубкина служит в театре почти 60 лет и мечтает, чтобы у Кустурицы все получилось.

«Эмира Кустирицу точно будет видно на нашей сцене. Он яркий… Может быть, ему удастся сделает что-то невероятное, фантастической, с музыкой, с оркестром. Не «Чайку», не «Три сестры», а какой-то очень сильный, эмоциональный спектакль, который бы ошарашил зрителя», — цитирует Голубкину «Комсомольская правда».

Добавим, ранее стало известно, что Эмир Кустурица может получить российское гражданство.

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