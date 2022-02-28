«Ошарашил зрителя»: Голубкина высказалась о новом режиссере Театра Российской армии

Сербский режиссер Эмир Кустурица теперь будет работать с репертуаром и актерами театра Российской Армии. Встречу с труппой он пока не успел провести, но артисты уже с нетерпением ждут, какие новшества произойдут вместе с новым наставником.
Лариса Голубкина служит в театре почти 60 лет и мечтает, чтобы у Кустурицы все получилось.
«Эмира Кустирицу точно будет видно на нашей сцене. Он яркий… Может быть, ему удастся сделает что-то невероятное, фантастической, с музыкой, с оркестром. Не «Чайку», не «Три сестры», а какой-то очень сильный, эмоциональный спектакль, который бы ошарашил зрителя», — цитирует Голубкину «Комсомольская правда».
Добавим, ранее стало известно, что Эмир Кустурица может получить российское гражданство.
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