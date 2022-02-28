«Он не примет»: как выглядит внебрачная дочь звезды «Мажора» Александра Дьяченко

Звезда «Мажора» Александр Дьяченко тщательно скрывает личную жизнь. Известно, что много лет он жил в США, а в 2004-м вернулся в Россию. За плечами актера был брак, кроме того, ему постоянно приписывают романы.

Но главной женщиной в своей жизни он считает маму. Дьяченко живет один и погружен в работу. Восемь лет назад в его жизни неожиданно произошли изменения — объявилась внебрачная дочь.

Ее зовут Эвелина Аптус. Она жила в Израиле и служила в армии, а о знаменитом отце узнала от матери. Но Дьяченко не хочет признавать отцовство.

«Она мне недавно позвонила. Хотела поехать к нему, когда он попал в больницу. Я сказала, что не надо ехать. Он не примет», — рассказала бабушка Эвелины в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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