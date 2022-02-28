Молодая вдова Невзорова каждый день плачет на его могиле

Актер умер от коронавируса в возрасте 72 лет.

Актер Борис Невзоров умер 18 февраля от коронавируса. Ему было 72 года. Похоронили артиста 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

У Невзорова осталась маленькая дочь Настя. Малышку в 2020 году актеру родила бухгалтер Елена Хрипунова. Молодая вдова тяжело переживает свое горе. Она каждый день ходит на могилу, плачет и поправляет цветы и венки.

«Жизнь заставила нас с Леной броситься навстречу друг другу. Инициатором этих отношений стал я. Вначале думал: «Ну, еще чуть-чуть — и все, точка!». А оказалось, чувства не проходят. Наоборот, только крепнут — чем дальше, тем больше», — рассказывал Невзоров незадолго до смерти.

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Напомним, Борис Невзоров хотя не стал официально регистрировать отношения с последней избранницей, но жильем ее обеспечил. Двухкомнатная квартира в Долгопрудном была куплена артистом для жены и дочки. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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