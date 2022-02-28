«Решила показать»: Волочкова нежно прильнула к молодому избраннику в монастыре

Недавно Анастасия Волочкова представила фанатам своего нового возлюбленного. Им стал бизнесмен по имени Дмитрий. Он моложе балерины более чем на 20 лет и занимается строительством бань.

В своем инстаграме Анастасия рассказала, что накануне они с Димой побывали в монастыре.

«Сегодня мы с Димой посетили Ново-Иерусалимский монастырь под Истрой. В ответ на недавнее приглашение Димы в Оптину Пустынь я решила показать ему и одно из моих любимых святых мест», — написала Волочкова.

Напомним, ранее бывшая возлюбленная Димы рассказывала, что у него много долгов и кредитов. Но, похоже, Анастасию такие разговоры совсем не смущают. Она вновь счастлива.

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