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«Что действительно важно»: Подольская показала на одном фото всех мужчин своей семьи – мужа, сыновей и их деда

Певица Наталья Подольская дала понять, что является для нее самым главным на фоне сложных последних событий.

«Что действительно важно»: Подольская показала на одном фото всех мужчин своей семьи – мужа, сыновей и их деда
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Певица Наталья Подольская поделилась в микроблоге редким кадром, на котором запечатлены все мужчины ее семьи.

На фото предстал муж Натальи Пресняковой со своими тремя сыновьями — Никитой, Артемием и Ванечкой и их дедушкой, Владимиром Пресняковым – старшим.

Все пятеро в кадре улыбаются и излучают позитив.

Владимир Пресняков с тремя сыновьями и отцом
Владимир Пресняков с тремя сыновьями и отцом. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

«Самое главное — это семья! Это единственное, что действительно важно», — подписала снимок Наталья Подольская.

Подписчики певицы оценили ее порыв еще раз напомнить всем о главных и незыблемых вещах на фоне происходящих сложных событий.

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