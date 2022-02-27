«Что действительно важно»: Подольская показала на одном фото всех мужчин своей семьи – мужа, сыновей и их деда

Певица Наталья Подольская поделилась в микроблоге редким кадром, на котором запечатлены все мужчины ее семьи.
На фото предстал муж Натальи Пресняковой со своими тремя сыновьями — Никитой, Артемием и Ванечкой и их дедушкой, Владимиром Пресняковым – старшим.
Все пятеро в кадре улыбаются и излучают позитив.
«Самое главное — это семья! Это единственное, что действительно важно», — подписала снимок Наталья Подольская.
Подписчики певицы оценили ее порыв еще раз напомнить всем о главных и незыблемых вещах на фоне происходящих сложных событий.
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