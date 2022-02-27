Meta прокомментировала возможность отключения Instagram и Facebook в России

Как заверил вице-президент компании, таких планов пока нет.

Можно выдохнуть хотя бы по этому поводу — Instagram и Facebook в России отключать не будут.

Об этом сообщил вице-президент американской компании Meta. Он также добавил, что компания получает просьбы об этом от украинцев. Но, по его мнению, этого делать нельзя.

«Мы совершенно не хотим и не планируем уходить из Европы, но реальность такова, что Meta и многие другие компании, организации и сервисы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы предоставлять глобальные сервисы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее два дня подряд пользователи сообщали о сбоях в работе Instagram и Facebook, что и породило версии об их отключении.

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