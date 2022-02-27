Телеканал «Россия» увеличит время в эфире для программ Владимира Соловьева и «60 минут»

В сетку вещания на предстоящей неделе – с 28 февраля по 5 марта внесены изменения.

Стало известно об изменениях в вещании телеканала «России» на ближайшую неделю – с 28 февраля по 5 марта.

Будет увеличено время в эфире для программ Владимира Соловьева и «60 минут».

Как сообщили Teleprogramma.pro, с понедельника по субботу после программы «Вести» в 21:20 в эфир будет выходить программа «Вечер с Владимиром Соловьевым», а по ее окончании — многосерийный фильм «Годунов».

Больше станет в эфире и программы «60 минут». Она будет выходить два раза в день с понедельника по пятницу — в 11:30 и 17:30.

Напомним, ранее стало известно, что в это воскресенье не выйдет в эфир программа «Танцы со звездами» телеканала «Россия». А телеканал НТВ не стал показывать третий выпуск нового сезона шоу «Маска».

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