Руководитель балетной труппы МАМТа покинул свой пост из-за политической обстановки

Француз Лоран Илер, бывший художественным руководителем балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), заявил о том, что уходит с этого поста.

О своем решении 59-летний хореограф объявил коллегам 27 февраля, свои полномочия он сложит 1 марта. Илер отметил, что покидает театр с грустью, но он не сможет больше спокойно работать в российской столице из-за «геополитической ситуации».

«Я провел прекрасные пять лет в театре и ценю всех, с кем работал здесь», – цитирует Илера сайт театра.

В МАМТе выразили сожаление по поводу решения именитого специалиста, но приняли его уход с пониманием. Илера поблагодарили за годы плодотворной совместной работы. В российском театре он трудился с 2017-го, и в 2021-м его контракт был продлен еще на три года.

Напомним, что в следствие проводимой на территории Украины спецоперации российских войск ряд европейский стран и политиков осудили РФ и начали вводить санкции против нашей страны.

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