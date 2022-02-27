На Лобном: Дарья Пынзарь в куртке пилоте оттенка жирных сливок предстала на «Поляне» «Дома-2»

Экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге кадрами со съемочной площадки реалити-шоу. Она показала, как готовится к выходу в эфир Лобное.

Участники уже заняли свои места. Слышно, как дают распоряжение редакторы.

«Погодка прекрасная, тепло», — рассказала в кадре Дарья Пынзарь.

Для Лобного она оделась довольно тепло – в куртку пилот оттенка жирных сливок с меховым воротником.

В кадре появилась участница «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ. Эффектная брюнетка весело пританцовывала и посылала воздушные поцелуи.

«Ой, — от неожиданности немного испугалась Дарья Пынзарь. — У нас на проекте самые красивые участницы. И девчонки у нас все красотки просто».

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