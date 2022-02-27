«Я всех призываю быть добрее»: Анастасия Волочкова высказалась на фоне событий на Украине

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что молится за мир и благополучие.

Звезда балета Анастасия Волочкова вместе со своим новым избранником Дмитрием провела это воскресенье в поездке по святым местам.

Балерина показала бойфренду одно из своих любимых мест – Ново-Иерусалимский монастырь под Истрой.

Анастасия Волочкова призналась, что молится на фоне событий на Украине. Балерина в микроблоге призвала своих подписчиков быть добрее друг к другу. Она уверена, что только так можно справиться.

«К сожалению, в сегодняшней сложнейшей ситуации мы ничем не можем помочь, кроме наших молитв о мире, добре и благоразумии. Показушные рыдания и отказ от работы, творчества, угрюмое сидение дома точно не могут быть подмогой. Я всех призываю к тому, чтобы быть добрее друг к другу, прощать проступки и ошибки, не допускать в душу злобу и агрессию. Только доброта может спасти от любых разногласий и недопониманий. Мы все сопереживаем и сострадаем происходящему и людям. И делаем это от чистого сердца», — написала Анастасия Волочкова.

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