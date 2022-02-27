В раю: жена Андрея Черкасова показала стройную фигуру в малахитовом бикини на Мальдивах

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов вместе с супругой Кристиной улетел на отдых после сложного периода в семье.

Экс-участники «Дома-2», супруги Андрей и Кристина Черкасовы в эти дни нежатся под солнышком Мальдив. Пара не стала отказываться от своих планов на отдых и делится с подписчиками фото и видео из райских мест.

Черкасовы наслаждаются роскошной природой и купанием в океане и бассейне. В сторис микроблога Кристина Черкасова поделилась роскошным видео, на котором запечатлено, как она совершает заплыв.

Миниатюрная Кристина Черкасова облачена в бикини малахитового оттенка. Она показала стройную фигурку, а затем окунулась в теплую воду.

Напомним, Андрей Черкасов рассказал, что на Мальдивы они с Кристиной поехали после сложного периода в семье.

В январе, по его словам, они с Кристиной пережили кризис, но сумели преодолеть его. Во время отпуска пара хочет вдохнуть романтику в свои отношения.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.