«Всеми силами молюсь»: Джигурда призвал людей не ругаться, а взывать к Богу

В эти дни в социальных сетях разгораются нешуточные страсти между пользователями на тему спецоперации России на Украине.

Многие звезды настолько устали от этого, что отключили в своих блогах комментарии к постам, ведь даже под самыми миролюбивыми публикациями фолловеры умудряются ругаться друг с другом.

Ольга Бузова сообщила своим подписчикам, что будет выдавать посты исключительно с позитивной информацией, чтобы улучшить им настроение.

Ксения Бородина, покинувшая страну с дочками и мамой, заявила, что принципиально не собирается озвучивать свою позицию в социальных сетях.

Никита Джигурда постарался повлиять на напряженную атмосферу и призвал людей к миру и молитве. Он заметил, что сейчас разворачивается большая трагедия, но народ должен не ссориться, а взывать вместо этого к Богу с просьбой о мире. Также актер процитировал слова Максимилиана Волошина, которые тот написал еще в 1919 году.

«И там, и здесь между рядами звучит один и тот же глас: «Нет безразличных: правда с нами! Кто не за нас — тот против нас!» А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме. И всеми силами своими молюсь за тех и за других», — процитировал поэта Никита Джигурда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.