Запеченная в беконе свиная вырезка
Видео
Как приготовить морковный крем-суп
Видео

Что делать, если отключат Instagram и Telegram? Жена Петросяна дала два «ценных» совета

Татьяна Брухунова считает, что люди наконец-то должны заняться делом.

Что делать, если отключат Instagram и Telegram? Жена Петросяна дала два «ценных» совета
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Жена Евгения Петросяна на фоне всеобщей истерии по поводу возможного отключения Instagram, создала остроумный пост.

«Ребят, на случай, если заблокируют инсту – идите работать», — написала она в stories Instagram.

Пост Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova/

Сейчас многочисленные звезды и блогеры массово публикуют похожие тексты в своих аккаунтах, но только с другим концом – с указанием кода или ссылки на их Telegram. Вторая публикация Татьяны Брухуновой продолжила шутку.

«На случай, если телега тоже работать не будет, вот мой почтовый голубь», — можно прочитать в послании жены комика.

Пост Татьяны Брухуновой. Фото: instagram.com/bruhunova/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

InstagramTelegramжена ПетросянаТатьяна Брухунова