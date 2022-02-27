Что делать, если отключат Instagram и Telegram? Жена Петросяна дала два «ценных» совета

Жена Евгения Петросяна на фоне всеобщей истерии по поводу возможного отключения Instagram, создала остроумный пост.
«Ребят, на случай, если заблокируют инсту – идите работать», — написала она в stories Instagram.
Сейчас многочисленные звезды и блогеры массово публикуют похожие тексты в своих аккаунтах, но только с другим концом – с указанием кода или ссылки на их Telegram. Вторая публикация Татьяны Брухуновой продолжила шутку.
«На случай, если телега тоже работать не будет, вот мой почтовый голубь», — можно прочитать в послании жены комика.
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