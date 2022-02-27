«Глобальный сюрприз»: Маша Круглыхина с тремя детьми переехала в новую квартиру

Экс-участница «Дома-2» Маша Круглыхина перебралась из «однушки» в более просторное жилье.

Бывшая участница «Дома-2» и мама троих детей Маша Круглыхина некоторое время назад переехала жить в Дивеево. После расставания со вторым мужем Михаилом Зайцевым Маша Круглыхина некоторое время вместе с мамой и тремя детьми жила в однокомнатной съемной квартире.

Но накануне Маша Круглыхина поделилась прекрасной новостью с подписчиками – она и ее семья стали новоселами, переехав в просторную квартиру.

«Два месяца я украдкой от детей ездила обустраивать наше новое гнездо. Каждый божий день я разрывалась между ремонтом, работой и круглосуточными глаголом «все успеть»!

Больше всего мне хотелось сделать детям глобальный сюрприз в виде своей личной комнаты. Жизнь в однушке хорошенько меня смотивировала к этому», — написала Мария Круглыхина в микроблоге.

Экс-участница «Дома-2» поделилась видео, на котором показала новую квартиру и детей, которым очень понравился ее сюрприз.

«Когда они зашли в свежую квартиру и бегали с горящими глазами по комнатам крича «мамочка, спасибо», я поняла, что все эти мои труды были не зря», — поделилась Мария Круглыхина.

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