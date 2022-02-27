«Желают смерти мне и моему ребенку»: Женя Малахова пожаловалась на недоброжелателей

Бывшая солистка группы Reflex не понимает, почему люди такие жестокие даже в отношении детей.

Певица и актриса Женя Малахова рассказала в личном микроблоге о гневных комментариях фолловерах. Знаменитости и ее ребенку пишу злобные сообщения.

Исполнительница готовится стать матерью. А ее нервной системе угрожают хейтеры.

«С детства мне приходилось выживать в военном городе и общаться на равных с теми, кто был сильнее меня: это были старшеклассники, наркоманки-проститутки, которые гнались за мной после местной дискотеки со шприцами, только потому, что чей-то бывший мальчик пригласил меня танцевать, пусть я даже и отказалась», – вспомнила ужасы родного Краснознаменска артистка.

Евгения заявила, что ее ничем не напугать. При этом Малахова отметила, что страшные комментарии направлены и на ее будущего ребенка.

«И с чего вы считаете, что я должна бояться вас? Сейчас же какие-то незнакомые люди желают смерти мне и моему ребенку. Заметьте, я никого не оскорбляю. И если вам так хочется меня задеть, я многое видела, и мне на вас абсолютно наплевать!», – добавила Малахова.

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