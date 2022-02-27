«Это место идеально подходит»: Милош Бикович рассказал, где лучше провести свидание

В свои 34 года сербский актер Милош Бикович до сих пор не связал себя узами брака. Однако артист встречался со многими красавицами из России. Поэтому в нашей стране у артиста есть любимое место для свиданий.

Напомним, что в разные годы подругами Милоша Биковича становились модели Саша Лусс и Барбара Таталович. Также были вместе с красавцем из Сербии танцовщица Арина Волошина и актриса Аглая Тарасова. Всех этих девушек объединяет то, что они так и не смогли удержать рядом с собой артиста.

Новой возлюбленной Милоша стала журналистка. Правда, эта любовь случилась в рамках фильма «Хочу замуж», где Милош сыграл главную роль. Героиня актрисы Кристины Асмус и была той самой журналисткой.

Отметим, что съемки киноленты состоялись в Калининграде. Этот город очень нравится Милошу, его он и назвал идеальным местом для романтических свиданий.

«Я третий раз в жизни в этом городе, и он снова поражает меня своей красотой. Это место идеально подходит для романтических свиданий!», – рассказал актер в 7days.

Напомним, ранее Милош Бикович рассказал, как гордится, что стал частью русской культуры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.