«Мы не хайповали на нем»: Андрей Черкасов признался в кризисе отношений с женой Кристиной

Экс-участник «Дома-2», а ныне ведущий этого реалити-шоу Андрей Черкасов признался, что он и его жена пережили трудный период в отношениях.

Пара скрывала от всех кризис в семье, рассказав о нем только постфактум.

«В январе этого года в наших отношениях с Кристиной был серьезный кризис. Мы не хайповали на нем, не плакали на камеру, не просили поддержки или совета у подписчиков. Пишу об этом спокойно, постфактум», — поделился Андрей Черкасов в микроблоге.

Сейчас у пары все хорошо. Закрепить проделанную работу и освежить чувства Андрей Черкасов и его жена Кристина отправились на Мальдивы.

На райских островах они намерены вернуть романтику в отношения.

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