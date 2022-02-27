А ведь могли и не заметить: благодаря кому Алла Пугачева стала популярной

27 февраля отмечается день рождения исполнительницы легендарной песни «Ландыши» Гелены Великановой. Она не только сама сияла яркой звездой на Олимпе советской эстрады 50-х и 60-х годов, но и в свое время помогла продвинуться к славе Алле Пугачевой.

В 1974 молодая и никому не известная Пугачева участвовала в конкурсе артистов эстрады. Жюри тогда решило, что начинающая певица не достойна их внимания и никакого приза присуждать ей не надо. Сам Утесов, пишет КП, посчитал Пугачеву «вульгарной».

Однако Великанова была иного мнения и выступила за талантливую артистку.

«Товарищи, уважаемые члены жюри! Как же мы можем не дать ей никакого места? Она же очень, очень талантлива! Может быть, где-то у нее есть огрехи. Но она совершенно ни на кого не похожа! Товарищи! Да мы будем потом всю жизнь носить клеймо позора, что ничего не дали Пугачевой!» — сказала Гелена Великанова.

Ей удалось убедить переголосовать за исполнителей заново и на сей раз Алле Борисовне дали третье место. Как призналась позже Великанова, каждый член жюри «тянул» своего музыканта, и ей это было очевидно. Увидев настоящий талант, она решила пойти против системы.

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