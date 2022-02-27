«Мне страшно так, как никогда»: почему Лобода четыре ночи не спит, обрывая телефоны близких

Светлана Лобода родом с Украины и переживает за своих родных.

Певица Светлана Лобода родилась, выросла и построила свою карьеру в Киеве. Сейчас звезда живет в России. В настоящий момент артистка сильно переживает за своих близких, оставшихся на Украине.

«Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно так, как никогда не было прежде. Мой страх не укладывается в слова и не умещается в сердце. Каждую минуту на связи с моими родными и близкими. Все перестало иметь значение. Жизнь перевернулась. Господи, мы же все чьи-то матери, мы все — чьи-то дети. Сколько слез уже пролито и сколько еще предстоит, но нам всем нужно только одно — мир на земле! Все остальное больше неважно. Только об этом мои молитвы… И это единственное что имеет значение сегодня!» — написала Лобода в личном блоге.

Ранее мы писали о позиции музыканта Олега Газманова, который считает, что Россия своей спецоперацией предотвратила нависшую угрозу новой войны, «последней для всех». Певец напомнил, что на рубежах России НАТО установила военные базы с оружием массового поражения.

Психолог Михаил Лабковский дал несколько профессиональных советов о том, как побороть страх в этот непростой для всех период.

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