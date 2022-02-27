«Мы здороваемся, почему нет?!»: Сосо Павлиашвили рассказал, как общается с Ириной Понаровской после расставания

В прошлом исполнители Ирина Понаровская и Сосо Павлиашвили не скрывали от поклонников свой бурный роман. Однако чувства поостыли и знаменитости расстались.

А недавно Сосо Павлиашвили с теплотой поговорил о своей бывшей возлюбленной. Певец до сих пор вспоминает бывшую избранницу и все хорошее, что было между ними.

Павлиашвили признался, что не избегает Понаровскую. При встрече с бывшей Сосо Павлиашвили обязательно с ней здоровается. А вот возвращать прошлое артист не желает. Он благодарен Ирине за счастливые моменты. Но теперь у знаменитости новая возлюбленная – Ирина Патлах.

«Ирина — аристократка. Мы здороваемся, почему нет?! Мы создали свое, потом Ирочка пошла своей дорогой, я — своей. Не можем же мы постоянно выступать дуэтом, ну а личная жизнь всегда останется со мной», — признался 57-летний Сосо Павлиашвили в интервью vokrug.tv.

Напомним, ранее Сосо Павлиашвили назвал количество своих крестных детей.

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