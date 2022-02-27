«Мы обязательно к вам вернемся»: шоу «Маска» не выйдет в эфир НТВ в это воскресенье

В это воскресенье, 27 февраля, на НТВ не выйдет в эфир третий выпуск нового сезона шоу «Маска».

Сообщение об этом разместил на своей странице в Instagram ведущий проекта Вячеслав Макаров. Он объявил об отмене «Маски» в сторис и в ленте микроблога, поделившись снимком с участником проекта Монстриком.

«Мы с Монстриком вас обнимаем и сообщаем, что эфира сегодня не будет. Мы обязательно к вам вернемся. Берегите себя. С любовью ко всем и верой в лучшее», — написал Вячеслав Макаров.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram также появилось сообщение о том, что НТВ внес коррективы в сетку вещания на 27 февраля.

«После программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» в 20.20 вместо развлекательного шоу «Маска» в эфир выйдет ток-шоу «Звезды сошлись», в 21.50 — расследовательский проект «Основано на реальных событиях», в 01.00 художественный фильм «Доктор Лиза», — говорится в сообщении.

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