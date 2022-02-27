«Меня могут только унести»: Филипп Киркоров возразил тем, кто пытается его выгнать со сцены

Артист готов выступать до самой смерти.

Бывший муж Аллы Пугачевой – Филипп Киркоров – резко ответил тем, кто изживает его со сцены. Знаменитость не собирается уступать дорогу молодежи и сам хочет петь еще много лет.

В конце апреля Филиппу Бедросовичу исполнится 55 лет. Поклонники артиста рассчитывают на большой концерт с грандиозными костюмами и спецэффектами. Поскольку поп-королю в этом нет равных.

Вот только некоторые фанаты исполнителя испугались, прочитав информацию об уходе Филиппа Киркорова со сцены.

Сам артист эти сведения опровергает. Киркоров призвал не верить слухам о своем уходе из шоу-бизнеса. Филипп Бедросович уверяет, что еще долго будет петь и радовать своих поклонников.



— категорично заявил певец в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале «Не верьте слухам и сплетням! Это неправда. Можете представить: я ушел со сцены? Меня могут только унести со сцены. Или на коляске вывезти. Чушь собачья. Никуда я не собираюсь уходить!»— категорично заявил певец в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал о сложном отдыхе с детьми без няни.

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