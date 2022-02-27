«Разрываюсь на две части»: Милла Йовович высказалась о событиях на Украине

Уроженка Киева, американская кинозвезда Милла Йовович не смогла пройти мимо событий на Украине и, так же, как и многие звезды, поделилась своими эмоциями в социальных сетях.

«Я с разбитым сердцем и ошеломлением, пытаюсь осмыслить события этой недели на моей родине, на Украине, — написала актриса в Instagram. — Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом».

Звезда «Обители зла» вспомнила рассказы своей семьи о войне в Югославии, и посетовала на то, что мировые лидеры не могут договориться, а в результате страдают обычные люди.

Напомним, что дед Йовович участвовал в попытке свержения Иосипа Броза Тито, а потом сбежал от гнева лидера Югославии в Украину. Мать актрисы – русская. Свое детство Мила провела в Днепропетровске и в Москве. Позже ее семья перебралась в Америку.

Добавим, что четвертый день на Украине продолжается спецоперация российских войск по защите жителей Донбасса от киевского режима. Западные страны подвергли РФ ряду ограничений в свете текущих событий.

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