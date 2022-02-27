Ахеджакова опровергла информацию о том, что перевела 10 тысяч долларов украинской армии

Лия Ахеджакова заявила, что информация о материальной поддержке украинской армии с ее стороны не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на телеканал «Дождь».

Напомним, ранее ряд СМИ процитировали Лию Ахеджакову о том, что актриса, якобы, написала в своем Instagram о том, что она перевела 10 тысяч долларов украинским военным и решила покинуть Россию. В настоящий момент ее аккаунт удален либо по какой-то причине недоступен.

Ранее певец Олег Газманов попытался понятно объяснить своим поклонникам, почему Россия приняла именно эту позицию. Артист заметил, что на границах с нашей страной установлены базы с оружием массового поражения, которое направлено на нас.

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