«Ой, как похожи вы на маму!»: Лариса Гузеева показала детский снимок родительницы

Исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» Лариса Гузеева опубликовала в личном микроблоге фотографию из семейного альбома. В знак памяти матери знаменитость поделилась архивным фото своей родительницы.

Лариса Гузеева в родительскую субботу показала, какой красавицей была ее мама.

«Сегодня родительская суббота. Помянем любимых», – написала в личном микроблоге актриса.

Поклонники Гузеевой были приятно удивлены, увидев пожелтевшую карточку. На черно-белом снимке красовалась девочка с густыми волосами и бантиком в виде цветка в них.

Девочка виртуозно позировала в пышной юбке и матроске. Фолловеры Ларисы Андреевны узнали в героине портретного снимка привычную улыбку. Но это фото не было детским снимком Ларисы Гузеевой. С изображения смотрела мама артистки.

«Ой, как похожи вы на маму! Такая она была нежная, интеллигентная», «Какое милое, светлое фото. Девочка просто чудо!», «Такая стройная балерина!», «Она у вас и в возрасте была красавицей», – восхитились поклонники родительницей Гузеевой.

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