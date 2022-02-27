«Извиняться не собираюсь»: Ирина Роднина считает, что не унижала Камилу Валиеву

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина объяснила, почему не считает себя виноватой перед Камилой Валиевой.

Роднина хотела разобраться в ситуации с допинговым скандалом на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка считает, что не ругала юную участницу Олимпийских игр-2022. А пыталась найти справедливость.

«Мои высказывания в адрес Валиевой? Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было лишь желание призвать разобраться в этой ситуации. Извиняться не собираюсь, я никого не оскорбляла», – заявила Роднина Sports.ru.

Напомним, ранее Ирина Роднина высказалась с критикой в адрес Камилы Валиевой, которую обвиняли в нарушении «допингового закона» на Олимпиаде в Пекине.

Российские спортсмены и другие знаменитости поддержали 15-летнюю фигуристку. Поклонники Валиевой не верили, что девушка могла ослушаться правил. А Роднина обратилась к спортсменке с резкими словами о безответственности в отношении всей сборной России.

Роднина назвала поступок Валиевой «ударом в спину».

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